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«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити» на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится сегодня, 25 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».

«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Хуммельс, Джан, Беллингем, Азар, Адейеми, Рейна, Брандт, Мукоко.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Диас, Канселу, Стоунз, Гюндоган, Родри, Фоден, Марез, Альварес, Холанд.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков в четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов УЕФА. Дортмундская «Боруссия» (7) — на втором месте.

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