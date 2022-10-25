«Реал» и «РБ Лейпциг» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 25 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом». Команды будут играть на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«РБ Лейпциг»: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Давид Раум, Амаду Айдара, Ксавер Шлагер, Доминик Собослаи, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг, Андре Силва.
«Реал»: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Родриго, Винисиус Жуниор.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
- 25 октября 2022
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