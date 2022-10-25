Месси, Неймар и Мбаппе выйдут в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Маккаби»

Сегодня, 25 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Маккаби». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Витинья, Фабиан Руис, Ренату Саншеш, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар.



«Маккаби»: Джош Коэн, Абдулайе Сек, Дилан Батубинсика, Шон Гольдберг, Пьер Корню, Али Мохамед, Нета Лави, Мохаммад Абу Фани, Тьяронн Чери, Омер Атцили, Францди Пьерро.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.