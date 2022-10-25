Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси, Неймар и Мбаппе выйдут в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Маккаби»

Месси, Неймар и Мбаппе выйдут в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Маккаби»
Комментарии

Сегодня, 25 октября, состоится матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Маккаби». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Витинья, Фабиан Руис, Ренату Саншеш, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар.

«Маккаби»: Джош Коэн, Абдулайе Сек, Дилан Батубинсика, Шон Гольдберг, Пьер Корню, Али Мохамед, Нета Лави, Мохаммад Абу Фани, Тьяронн Чери, Омер Атцили, Францди Пьерро.

Дебютный гол Иско и пушка Хавертца! Видео всех голов Лиги чемпионов этого дня Дебютный гол Иско и пушка Хавертца! Видео всех голов Лиги чемпионов этого дня

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022