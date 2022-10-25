Александр Мостовой: «Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы. Зачем он там?
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит». В 14 турах Российской Премьер-Лиги Сычевой отметился 11 голами. Столько же забили Промес и Малком.
«Зениту» Сычевой однозначно не пригодился бы. Зачем он там? В клубе и без того половина сидит на скамейке и не играет. Вот в других командах, где нет нападающих, он бы пригодился. Но парню 26 лет, он только первый сезон на подъёме.
Пример — Агаларов. Он много забивал в том сезоне, а сейчас сидит в запасе «Ахмата». Будешь забивать — будешь играть, не будешь забивать — будешь сидеть в запасе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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