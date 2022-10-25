«Челси» при Поттере одержал шесть побед и три раза сыграл вничью

Лондонский «Челси» после назначения на пост главного тренера Грэма Поттера не проигрывает. При английском специалисте синие одержали шесть побед и трижды сыграли вничью.

Англичанин был назначен на пост наставника «аристократов» 8 сентября. В следующем матче его команда встретится с «Брайтоном» в английской Премьер-лиге – игра запланирована на 29 октября.

В чемпионате лондонцы занимают пятое место. Их в турнирной таблице опережают «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». На шестой строчке — «Манчестер Юнайтед». «Челси» набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов, у «Зальцбурга» — шесть баллов и вторая позиция в группе Е, в которой также выступают «Милан» и загребское «Динамо».