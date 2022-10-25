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«Милан» разгромил «Динамо» Загреб и вышел на второе место в группе Е

«Милан» разгромил «Динамо» Загреб и вышел на второе место в группе Е
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором загребское «Динамо» принимало итальянский «Милан». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

Маттео Габбиа забил первый гол миланской команды в концовке первого тайма, голевая передача на счету полузащитника Сандро Тонали. На 49-й минуте Рафаэл Леау укрепил преимущество итальянской команды, а спустя 10 минут Оливье Жиру реализовал 11-й удар и довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте игрок хозяев Роберт Любичич поразил ворота своей команды и установил окончательный счёт – 4:0.

«Милан» благодаря этому результату набрал семь очков и обошёл «Зальцбург» в таблице. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов эти команды сыграют друг с другом, определив, кто выйдет в плей-офф. Ранее из группы вышел лондонский «Челси». У «Динамо» четыре очка, но команда сохраняет шансы на продолжение борьбы в турнире.

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
25 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Габбиа – 39'   0:2 Леау – 49'   0:3 Жиру – 59' (пен)   1:3 Любичич – 69' (автогол)
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