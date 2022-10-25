«Милан» разгромил «Динамо» Загреб и вышел на второе место в группе Е

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором загребское «Динамо» принимало итальянский «Милан». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
Маттео Габбиа забил первый гол миланской команды в концовке первого тайма, голевая передача на счету полузащитника Сандро Тонали. На 49-й минуте Рафаэл Леау укрепил преимущество итальянской команды, а спустя 10 минут Оливье Жиру реализовал 11-й удар и довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте игрок хозяев Роберт Любичич поразил ворота своей команды и установил окончательный счёт – 4:0.
«Милан» благодаря этому результату набрал семь очков и обошёл «Зальцбург» в таблице. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов эти команды сыграют друг с другом, определив, кто выйдет в плей-офф. Ранее из группы вышел лондонский «Челси». У «Динамо» четыре очка, но команда сохраняет шансы на продолжение борьбы в турнире.
- 26 октября 2022
-
00:05
- 25 октября 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:35
-
23:21
-
23:13
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:39
-
22:31
-
22:05
-
22:01
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:30
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:23