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«Реал» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«Реал» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
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Сегодня, 25 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 13-й минуте счёт в игре открыл Йошко Гвардиол. Андре Силва нанёс удар головой с рикошетом от газона после навеса Доминика Собослаи с углового, Тибо Куртуа в прыжке отбил мяч, но на добивании никто не успел помешать Гвардиолу, который отправил мяч в правый нижний угол.

Спустя пять минут Кристофер Нкунку укрепил преимущество немецкого клуба. После розыгрыша углового Давид Раум прострелил в штрафную, где мяч удачно срикошетил от ноги Орельена Тчуамени к Нкунку, который мощным ударом с рикошетом от перекладины поразил ворота.

В конце первого тайма Винисиус Жуниор сократил разницу в счёте, на 81-й минуте Тимо Вернер забил третий гол немецкого клуба. На 94-й минуте Родриго реализовал пенальти, однако этот гол не принёс ничью мадридскому клубу.

После пяти игр в турнирной таблице группы F лидирует «Реал» (10), на второй строчке располагается «РБ Лейпциг» (9). «Шахтёр» с 6 очками занимает третье место в квартете, «Селтик» (2) — замыкает таблицу.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
25 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Гвардиол – 13'   2:0 Нкунку – 18'   2:1 Винисиус Жуниор – 44'   3:1 Вернер – 81'   3:2 Родриго – 90+4' (пен)
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