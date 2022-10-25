«Реал» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Сегодня, 25 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 13-й минуте счёт в игре открыл Йошко Гвардиол. Андре Силва нанёс удар головой с рикошетом от газона после навеса Доминика Собослаи с углового, Тибо Куртуа в прыжке отбил мяч, но на добивании никто не успел помешать Гвардиолу, который отправил мяч в правый нижний угол.



Спустя пять минут Кристофер Нкунку укрепил преимущество немецкого клуба. После розыгрыша углового Давид Раум прострелил в штрафную, где мяч удачно срикошетил от ноги Орельена Тчуамени к Нкунку, который мощным ударом с рикошетом от перекладины поразил ворота.

В конце первого тайма Винисиус Жуниор сократил разницу в счёте, на 81-й минуте Тимо Вернер забил третий гол немецкого клуба. На 94-й минуте Родриго реализовал пенальти, однако этот гол не принёс ничью мадридскому клубу.

После пяти игр в турнирной таблице группы F лидирует «Реал» (10), на второй строчке располагается «РБ Лейпциг» (9). «Шахтёр» с 6 очками занимает третье место в квартете, «Селтик» (2) — замыкает таблицу.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.