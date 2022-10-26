«ПСЖ», «Бенфика» и «Боруссия» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам ряда матчей 5-го тура Лиги чемпионов несколько команд вышли в плей-офф турнира. В следующей стадии точно примут участие «Бенфика» и «ПСЖ», выступающие в группе H, а также дортмундская «Боруссия», которая играет в квартете G.
После пяти игр турнирную таблицу группы H возглавляет «ПСЖ» (11), на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с тремя очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) — замыкает таблицу. Таким образом, в следующем туре решится, кто выйдет в плей-офф турнира с первого места, а кто — со второго.
«Шмели» точно примут участие в следующей стадии розыгрыша, так как после пяти туров они занимают второе место, а «Севилья», идущая на третьей строчке, отстаёт от дортмундцев на три очка и уступает по результатам личных встреч.
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