«ПСЖ», «Бенфика» и «Боруссия» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам ряда матчей 5-го тура Лиги чемпионов несколько команд вышли в плей-офф турнира. В следующей стадии точно примут участие «Бенфика» и «ПСЖ», выступающие в группе H, а также дортмундская «Боруссия», которая играет в квартете G.

После пяти игр турнирную таблицу группы H возглавляет «ПСЖ» (11), на второй строчке располагается «Бенфика» (11). «Маккаби» с тремя очками занимает третье место в квартете, «Ювентус» (3) — замыкает таблицу. Таким образом, в следующем туре решится, кто выйдет в плей-офф турнира с первого места, а кто — со второго.

«Шмели» точно примут участие в следующей стадии розыгрыша, так как после пяти туров они занимают второе место, а «Севилья», идущая на третьей строчке, отстаёт от дортмундцев на три очка и уступает по результатам личных встреч.