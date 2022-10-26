«Реал» потерпел первое поражение в сезоне
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Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:3). Это поражение стало для «сливочных» первым в текущем сезоне, «Реал» сыграл 17 матчей во всех турнирах.
Последнее поражение в официальных матчах команда Карло Анчелотти потерпела 8 мая в гостевом матче Примеры с «Атлетико» (0:1). Таким образом, «Лейпциг» прервал беспроигрышную серию «Реала», которая составила 20 встреч.
В нынешнем сезоне испанского первенства «сливочные» в 11 матчах набрали 31 очко и занимают первую позицию, опережая «Барселону» на три очка. В Лиге чемпионов «Реал» лидирует в группе F, имея в активе 10 очков, и досрочно обеспечил выход в плей-офф. Помимо испанцев и немцев, в этой группе выступают «Шахтёр» и «Селтик».
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