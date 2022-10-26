Гвардиола объяснил, почему заменил Холанда в перерыве матча с «Боруссией»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничейного результата в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:0) оценил игру своей команды, а также рассказал, почему в перерыве заменил норвежского форварда Эрлинга Холанда.
«Во втором тайме мы играли намного лучше, а в первом допустили несколько моментов у своих ворот и пропустили несколько контратак. Мы лидируем в группе и квалифицировались в плей-офф.
У Эрлинга была температура перед игрой, у Жоау Канселу тоже. Они устали, поэтому мы внесли изменения», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Самый реальный шанс забить имел вингер команды из Манчестера Рияд Марез, но он не сумел реализовать пенальти на 58-й минуте встречи.
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