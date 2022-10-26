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«Ещё одно чудо для нашей команды». Главный тренер «Шахтёра» — после ничьей с «Селтиком»

«Ещё одно чудо для нашей команды». Главный тренер «Шахтёра» — после ничьей с «Селтиком»
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48-летний хорватский специалист Игор Йовичевич, возглавляющий «Шахтёр», подвёл итоги гостевой встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком» (1:1).

«Это ещё одно чудо для нашей молодой команды. Мы начали этот проект три месяца тому назад. Мы чувствуем себя как семья и должны продолжать верить.

Место в Лиге Европы уже есть, что очень важно для «Шахтёра» с точки зрения взросления, потому что мы молоды и хотим быть лучше», — приводит слова Йовичевича пресс-служба УЕФА.

Отметим, что благодаря этой ничьей «Шахтёр» обеспечил себе как минимум третье место в группе F, набрав шесть очков в пяти встречах. В то время как у «Селтика» лишь два очка. Возглавляет таблицу мадридский «Реал» (10), следом за ним расположился «РБ Лейпциг» (9).

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
25 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Якумакис – 34'   1:1 Мудрик – 58'
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