Лионель Месси обновил один из рекордов Лиги чемпионов в матче с «Маккаби»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился впечатляющей результативностью в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Маккаби» Хайфа (7:2), вследствие чего обновил один из рекордов турнира, сообщает Opta Joe в «Твиттере».

Как отмечает источник, Лионель Месси — самый возрастной игрок в истории Лиги чемпионов, дважды забивший и дважды отдавший голевую передачу в одной игре (35 лет, 123 дня).

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 16 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 50 млн.

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