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Алдонин ответил на вопрос, кто сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Алдонин ответил на вопрос, кто сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался на тему конкуренции за первое место в РПЛ.

«Зенит», конечно, ведущий клуб страны, но не сказать, что на голову сильнее всех. Питерцы тоже теряют очки. Например, я был на их кубковом матче со «Спартаком», в котором москвичи добились крупной победы 3:0. Счёт полностью отражает игровой сценарий. В рамках Кубка России уступил «Зенит» и в Самаре. Понятно, что это другой турнир, но будут у них проблемы и в чемпионате страны. ЦСКА и ряд других клубов обязательно попортят «Зениту» нервишки.

ЦСКА и «Спартак» – два хорошо сбалансированных коллектива, которые будут бороться за высокие места. Кто в итоге финиширует выше, сказать сложно. Но и те и другие значатся среди основных преследователей «Зенита». Наверняка и ЦСКА со «Спартаком» ставят перед собой максимальные цели. В «Спартаке» здорово выглядит Александр Соболев, в ЦСКА выделяется Фёдор Чалов. Ещё бы при оборонительных действиях выглядеть надёжнее… В этом случае точно можно пуститься в погоню за «Зенитом», – приводит слова Алдонина издание «Столица С».

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