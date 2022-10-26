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«Ювентус» впервые за девять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Ювентус» впервые за девять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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«Ювентус» из-за поражения в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА от «Бенфики» (3:4) прервал внушительную серию с выходом в плей-офф в этом соревновании.

«Ювентус» непременно выходил в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении восьми сезонов кряду, начиная с сезона-2013/2014.

  • Сезон-2013/2014 – вылет на групповом этапе (полуфинал Лиги Европы).
  • Сезон-2014/2015 – финалист турнира.
  • Сезон-2015/2016 – вылет на стадии 1/8 финала.
  • Сезон-2016/2017 – финалист турнира.
  • Сезон-2017/2018 – вылет на стадии 1/4 финала.
  • Сезон-2018/2019 – вылет на стадии 1/4 финала.
  • Сезон-2019/2020 – вылет на стадии 1/8 финала.
  • Сезон-2020/2021 – вылет на стадии 1/8 финала.
  • Сезон-2021/2022 – вылет на стадии 1/8 финала.
  • Сезон-2022/2023 – вылет на групповом этапе.

К последнему туру групповой стадии «Ювентус» подошёл с тремя очками в активе, ровно столько же и у «Маккаби» из Хайфы. В заключительном туре туринский клуб примет «ПСЖ», а «Маккаби» — «Бенфику».

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