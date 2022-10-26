Перескоков: Лунёв не жаловался. Но думаю, что он будет искать новую команду

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков, ранее работавший в «Уфе» с Андреем Лунёвым, высказался о ситуации, в которой голкипер находится в леверкузенском «Байере».



«Парень сам выбирал. Он понимал, что идёт в команду, где основной вратарь – капитан и игрок сборной Финляндии. Я так понимаю, что у Лунёва, скорее всего, была обида на прошлый клуб. Возможно, было не столько взвешенное решение, сколько эмоциональное. К тому же я знаю, что Андрей очень хотел за границу, в хороший чемпионат. Я с ним постоянно на связи. Раза два в месяц мы точно созваниваемся.



Жаловался ли, что не играет? Нет. Если сравнивать, то он говорит: «В раме я, конечно, не на голову, но выше по-вратарски». Речь о конкуренции с Градецки. Но для тренера очень важно, чтобы вратари хорошо начинали атаку. Этот компонент у нас в России у вратарей страдает. За редким исключением. Но это то, что хотят видеть в Европе.



Андрей переживает. Думаю, скорее всего, он будет искать новую команду. Его возраст – не критический. Но моложе мы не становимся, а время в спорте очень скоротечно. Лунёв не падает духом. В «Уфе» он вообще был третьим вратарём. Но в течение полутора лет я не видел ни одного дня, чтобы он приходил с опущенными руками», – приводит слова Перескокова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лунёв принял участие только в одном матче – во 2-м туре немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2). После него он выбыл из-за травмы, пропустив семь игр. Андрей уже восстановился, но на поле больше не выходил – в четырёх турах чемпионата Германии подряд он был на скамейке запасных.

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