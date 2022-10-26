Юран предположил, сколько лет команды из России не будут участвовать в еврокубках

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что допускает то, что команды из России не будут принимать участие в официальных международных матчах ровно столько же, сколько и отечественная сборная. Специалист высказал мнение, что у него есть большие сомнения в том, что в сезоне-2023/2024 российские клубы будут представлены в еврокубковых турнирах.
«Сборная не будет играть на турнирах ещё три года. Думаю, что клубам стоит ждать столько же. Надо смотреть реально на ситуацию, потому что нет логики: отстранить сборную от квалификации чемпионата Европы, но при этом, например, допустить клубы на следующий сезон. Так что у меня большие сомнения, что наши команды сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в следующем году», — цитирует Юрана «Матч ТВ».
Сборная России в связи с решением УЕФА не была допущена к жеребьёвке группового этапа ЧЕ-2024, а также Лиги наций. Подопечные Валерия Карпина были отстранены от участия в матче плей-офф за право сыграть на мундиале в Катаре. УЕФА также отстранил российские команды от участия в еврокубках на неопределённый срок.
- 26 октября 2022
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