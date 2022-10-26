«Ювентус» гарантированно не сыграет в плей-офф ЛЧ, Ян может уйти из UFC. Главное к утру

«Ювентус» потерял шансы на выход в групповую стадию Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики», российский боец смешанных единоборств Пётр Ян может покинуть UFC в связи с отсутствием поддержки со стороны руководства, форвард «ПСЖ» Лионель Месси бьёт новые рекорды в Лиге чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» проиграл «Бенфике» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
2. Экс-чемпион UFC сообщил, что Пётр Ян может покинуть лигу.
3. Лионель Месси обновил один из рекордов Лиги чемпионов в матче с «Маккаби».
4. Суд вынес решение по апелляции Бриттни Грайнер на её приговор.
5. Милохин улетел в Дубай и отписался от Медведевой после ухода из «Ледникового периода».
6. «Колорадо» победил «Рейнджерс» по буллитам, у Ничушкина один гол.
7. «Химки» жёстко ответили Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион.
8. Хет-трик Найта помог «Авангарду» разгромить «Барыс», у Ткачёва и Буше по пять очков.
9. Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения.
10. Непомнящий потерпел разгромное поражение в 1-м туре чемпионата мира по шахматам Фишера.
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