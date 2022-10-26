«Ювентус» гарантированно не сыграет в плей-офф ЛЧ, Ян может уйти из UFC. Главное к утру

«Ювентус» потерял шансы на выход в групповую стадию Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики», российский боец смешанных единоборств Пётр Ян может покинуть UFC в связи с отсутствием поддержки со стороны руководства, форвард «ПСЖ» Лионель Месси бьёт новые рекорды в Лиге чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».



1. «Ювентус» проиграл «Бенфике» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

2. Экс-чемпион UFC сообщил, что Пётр Ян может покинуть лигу.

3. Лионель Месси обновил один из рекордов Лиги чемпионов в матче с «Маккаби».

4. Суд вынес решение по апелляции Бриттни Грайнер на её приговор.

5. Милохин улетел в Дубай и отписался от Медведевой после ухода из «Ледникового периода».

6. «Колорадо» победил «Рейнджерс» по буллитам, у Ничушкина один гол.

7. «Химки» жёстко ответили Ксении Собчак на критику прихода священника на стадион.

8. Хет-трик Найта помог «Авангарду» разгромить «Барыс», у Ткачёва и Буше по пять очков.

9. Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения.

10. Непомнящий потерпел разгромное поражение в 1-м туре чемпионата мира по шахматам Фишера.