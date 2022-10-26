Эрнандес заявил, что может вернуться в мадридский «Атлетико»

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес порассуждал на тему возможного возвращения в «Атлетико» (Мадрид).

«Если будет такая возможность вернуться однажды, то почему бы и нет? Эта команда дала мне всё, и я всегда буду желать ей удачи», — цитирует футболиста COPE.

Лукас Эрнандес перешёл в «Баварию» из стана «матрасников» в 2019 году. Выступая за мюнхенцев, 26-летний француз выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Эрнандес является чемпионом мира в составе сборной Франции.



Нынешнее соглашение Эрнандеса с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн. В нынешнем сезоне Эрнандес сыграл в восьми матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист.

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