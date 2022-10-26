Ловчев признал, что уровень текущего сезона РПЛ заметно снизился

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что уровень нынешнего чемпионата России снизился. При этом бывший полузащитник красно-белых добавил, что в Российскую Премьер-Лигу вернулся футбол в его изначальном виде.
«Уровень чемпионата однозначно подсел. Уехали сильные иностранцы, за которых платили довольно приличные деньги. Однако я смотрю, например, испанский футбол, и там нет ни одной команды с «автобусом» у своих ворот. Потому что в этом случае не будет много народу на трибунах, а это и важно клубам. И в этом году к нам вернулся футбол в изначальном его виде, удивительно. Всё таки при игре во дворе мы не ставим «автобусы», мы играем в футбол, чтобы забить мяч в чужие ворота.
После прихода Лички в «Оренбург», возвращения Гончаренко, выхода в РПЛ «Факела» можно сказать, что практически все команды играют в атаку. Даже «Торпедо» сейчас меняться будет. Нет защитных команд, которые боятся и больше народу держат сзади. Это и даёт возможность забивать как можно больше мячей», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Турнирную таблицу РПЛ после 14 туров возглавляет питерский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака 36 очков.
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