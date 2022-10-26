Хави: если «Барселона» попадёт в Лигу Европы, то будем биться за победу как львы

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда будет бороться за победу в Лиге Европы, если не сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом специалист рассказал в преддверии матча 5-го тура группового этапа главного европейского клубного турнира с «Баварией».

«Мы хотим продолжить выступления в Лиге чемпионов, но в случае, если этого не случится, мы будем биться за победу в Лиге Европы как львы.

Наш характер не должен становиться слабее. После поражения в «эль класико» мы хорошо отреагировали во встречах с двумя сильными оппонентами, «Вильярреалом» и «Атлетиком». Если мы не выйдем в плей-офф, мы не должны терять уверенность. Нужно показать, что мы способны конкурировать с такими клубами, как «Бавария», и победить.

Нужно показать, что мы поменяли тенденцию», – сказал наставник «Барселоны».

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.

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