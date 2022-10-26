Главный тренер «Баварии» Нагельсман: «Барселона» — одна из лучших команд Европы

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».



«У «Барселоны» было много моментов в первом тайме. Но мы реализовали свой первый шанс и были хороши во втором тайме. Матч состоял из совершенно разных половин.



Кто должен выйти в плей-офф — «Интер» или «Барселона»? У меня нет ответа на этот вопрос. Для меня это не так важно. Самое главное, что мы вышли в следующую стадию. Мы ничего не имеем против «Барселоны», но речь идёт о престижном противостоянии. Мы должны вновь подать сигнал. У «Барселоны» есть множество сильных сторон. Это определённо одна из лучших команд Европы. Я уверен, в предстоящем матче мы в этом убедимся», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

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