В «Сампдории» отреагировали на слухи об интересе к Игорю Дивееву
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Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано отреагировал на слухи об интересе итальянского клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. По словам функционера, эта информация является фейком.
«Интересен ли Дивеев нам? Нет, это фейк. Мы не интересуемся Дивеевым!» — приводит слова Фаджиано Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в услугах Дивеева заинтересованы «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория». Позже представители «Лацио» опровергли интерес к россиянину.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн, россиянин выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
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