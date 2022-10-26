В «Сампдории» отреагировали на слухи об интересе к Игорю Дивееву

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано отреагировал на слухи об интересе итальянского клуба к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. По словам функционера, эта информация является фейком.



«Интересен ли Дивеев нам? Нет, это фейк. Мы не интересуемся Дивеевым!» — приводит слова Фаджиано Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что в услугах Дивеева заинтересованы «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория». Позже представители «Лацио» опровергли интерес к россиянину.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн, россиянин выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.