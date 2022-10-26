Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о своём будущем

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отметил, что на данный момент не задумывается о переходе в другой клуб.



«Честно говоря, я вообще об этом не думаю. Конечно, вы, журналисты, можете злиться на меня из-за того, что я не могу дать вам яркий заголовок, но так обстоят дела. Я полностью сконцентрирован на «Боруссии». Я ещё даже не начинал думать о следующем сезоне или следующем лете», — приводит слова Беллингема Sky Sports.



Ранее сообщалось, что интерес к Беллингему проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Действующий контракт английского футболиста с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2025 года. C 2020 года Беллингем вызывается в сборную Англии.

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