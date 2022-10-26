Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич прокомментировал выход команды в плей-офф ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (0:0) и выход команды в плей-офф турнира.



«Хорошее выступление. Мы демонстрировали неплохую игру в последних матчах, но не могли должным образом отработать в защите. В этот раз это получилось. мы сдерживали натиск соперника и вратарь очень помог в моменте с отражённым пенальти.

Это хорошая командная работа. Я говорю не только об обороне, но и об атаке. Мы были опасны в первом тайме, и, думаю, мы должны были уйти в раздевалку, ведя в счёте. Мы показали хорошую игру во всех пяти матчах группового этапа. Именно поэтому мы заслужили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов», — приводит слова Терзича L'Equipe.