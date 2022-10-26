Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич прокомментировал выход команды в плей-офф ЛЧ
Поделиться
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (0:0) и выход команды в плей-офф турнира.
«Хорошее выступление. Мы демонстрировали неплохую игру в последних матчах, но не могли должным образом отработать в защите. В этот раз это получилось. мы сдерживали натиск соперника и вратарь очень помог в моменте с отражённым пенальти.
Это хорошая командная работа. Я говорю не только об обороне, но и об атаке. Мы были опасны в первом тайме, и, думаю, мы должны были уйти в раздевалку, ведя в счёте. Мы показали хорошую игру во всех пяти матчах группового этапа. Именно поэтому мы заслужили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов», — приводит слова Терзича L'Equipe.
Новость по теме«ПСЖ», «Бенфика» и «Боруссия» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
- 26 октября 2022
-
10:47
-
10:42
-
10:34
-
10:32
-
10:23
-
10:11
-
10:07
-
09:57
-
09:57
-
09:52
-
09:47
-
09:38
-
09:34
-
09:33
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
08:54
-
08:49
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
07:40
-
06:58
-
05:48
-
05:47
-
05:30
-
04:34
-
04:20
-
04:17
-
04:09
-
03:53
-
03:44
-
03:31
-
03:22
Партнерский контент