Юран: позвал бы Глушакова в «Спартак» на пару сезонов, если бы у меня была возможность

Известный тренер Сергей Юран оценил перспективу возвращения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в московский «Спартак». Специалист считает, что футболисту не найдётся места в составе красно-белых при тренере Гильермо Абаскале. При этом Юран признался, что пригласил бы Глушакова в «Спартак» на несколько сезонов, будь у него такая возможность.

«Осуществима ли мечта Глушакова вернуться в «Спартак»? Дениса природа наградила здоровьем, плюс его отношение к себе. Если у него в голове сидит, что он хочет играть на высоком уровне, то он контролирует свой организм, чтобы максимально уйти от мышечных травм. Ничего удивительного в показателях Глушакова нет, и его желание вернуться в «Спартак» понятно.

Мечты всегда сбываются. Но не будем лукавить, здесь больше нет, чем да. В «Спартаке» есть молодые футболисты, которые играют. И ставка будет делаться на них. При Абаскале, наверное, Глушакова в «Спартаке» не увидим, но есть тренеры, которые делают ставку на опытных игроков. Я всегда хочу видеть в составе двух-трёх опытных игроков, которые соответствуют требованиям на поле и руководят в том числе и в раздевалке.

Была бы у меня возможность, я бы позвал Глушакова в «Спартак» на один-два сезона. Он не только приносит пользу как футболист, но и является примером для молодёжи, как надо относиться профессионально к тренировкам и к футболу. Я говорил иногда: «Денис, давай отдохнёшь денёк, восстановишься». А он отвечал: «Нет, будет только хуже». Он постоянно в лидерах по спринтам, по объёму работы», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.