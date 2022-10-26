Степашин: интерес к Азмуну? У «Динамо» своих игроков достаточно — молодых, интересных
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Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» (Москва) Сергей Степашин прокомментировал слухи о переходе бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в стан московской команды.
«Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. Это кто-то придумал, у нас своих игроков вполне достаточно — молодых, интересных», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что иранский форвард хотел бы вернуться в российский чемпионат из немецкого «Байера». Сообщалось об интересе «Динамо» и петербургского «Зенита».
Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года за € 2,5 млн. Иранец сыграл в 22 матчах за леверкузенцев во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.
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