Саньоль: про Кварацхелию мне говорили, что он грузин, не такой гламурный, как бразильцы

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль рассказал о скептическом отношении представителей европейских клубов к нападающему грузинской команды и итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии до его перехода в клуб Серии A.
«Всё, что мне говорили о Кварацхелии: это игрок, который устаёт после 70-й минуты матча. Они говорили: слушай, Вилли, он всего лишь грузин, он не бразилец, это не так гламурно», — приводит слова французского тренера RMC Sport.
Саньоль планировал использовать свои связи в европейском футболе, чтобы организовать переход Кварацхелии из казанского «Рубина» в клуб из топ-5 лиг Европы. Однако весной форвард не вызвал интереса и вынужден был перейти в «Динамо» (Батуми).
Летом Кварацхелия стал игроком «Наполи». В текущем сезоне Серии A и Лиги чемпионов грузин забил семь голов и сделал восемь голевых передач в 15 матчах.
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