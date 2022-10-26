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Сергеев: Семак — тренер европейского уровня, он ставит современный футбол

Сергеев: Семак — тренер европейского уровня, он ставит современный футбол
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о работе с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Сергей Богданович сам поиграл на хорошем уровне в Европе. Он перенёс это в тренерскую работу. Ставит современный футбол. У нас много бразильцев, иностранцев, русских ребят. Он нашёл подход ко всем, любит комбинационный футбол, максималист, всегда за команду. Он европейский тренер», — приводит слова Сергеева «РИА Новости».

Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году. За это время «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре раза подряд, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке России.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» под руководством Семака занимает первое место после 14 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей на семь очков.

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