Силкин: если Тюкавин не будет давать результата в «Динамо», то пусть хоть испсихуется

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о ситуации с нападающим московской команды Константином Тюкавиным, который стал реже попадать в основной состав. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов выразил недовольство по поводу количества игрового времени Тюкавина в «Динамо».
«Агент Тюкавина возмущается, что футболист не играет? Агенты всегда будут жаловаться, они хотят, чтобы футболисты играли всегда. Но если не получается, то надо где-то и присесть (в запас), и подумать, что-то потренировать. Тюкавин должен слушать не только агента, но и других, которые вокруг находятся. Он пока не приобрёл достаточного мастерства. Ему надо трудиться и доказывать.
Нападающего оценивают голами, созданными моментами и голевыми передачами. Если Тюкавин не будет давать результата, то пусть он хоть испсихуется. Если он не даёт результата, то о чём разговор? Если хочешь идти в другую команду — иди. Сколько уже таких пропавших было в «Динамо»: Соловьёв, Ташаев. Они сделали ошибку и ушли из родного клуба и от родного тренера. Помыкались где-то, а где они сейчас? Никто не знает», — приводит слова Силкина Legalbet.
В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и забил три гола.
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