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Кузьмичёв: клубы РПЛ должны доверять воспитанникам, другой дороги у России сейчас нет

Кузьмичёв: клубы РПЛ должны доверять воспитанникам, другой дороги у России сейчас нет
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Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв считает интеграцию молодых футболистов, которых воспитывают клубы РПЛ, единственным верным вектором развития российского футбола. По его мнению, руководству «Локомотива» не стоило ликвидировать фарм-клуб «Казанка», который является важным звеном в цепочке подготовки своих воспитанников.

«Единственно верный путь на сегодняшний день — доверять своим воспитанникам. И не только в «Локомотиве», но в любом российском клубе нужно делать ставку на своих ребят и доводить их до уровня Премьер‑Лиги. Это довольно сложная, скрупулёзная работа, но другой дороги у России сейчас нет.

В «Локомотиве» проблемы понятно почему — потому что стратегия Плутника и Цорна себя не оправдала, они и не собирались делать ставку на воспитанников. К сожалению, ликвидировали «Казанку», которая была важной составляющей в системе подготовки. И вот мы видим, что за последний год, кроме Карпукаса, никто не появился», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Напомним, накануне Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал ежегодный доклад о лучших футбольных академиях — в нём московский «Локомотив» сохранил первое место среди российских клубов по количеству воспитанников, играющих в топ-31 элитных лиг Европы.

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