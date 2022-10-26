Кузьмичёв: клубы РПЛ должны доверять воспитанникам, другой дороги у России сейчас нет

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв считает интеграцию молодых футболистов, которых воспитывают клубы РПЛ, единственным верным вектором развития российского футбола. По его мнению, руководству «Локомотива» не стоило ликвидировать фарм-клуб «Казанка», который является важным звеном в цепочке подготовки своих воспитанников.

«Единственно верный путь на сегодняшний день — доверять своим воспитанникам. И не только в «Локомотиве», но в любом российском клубе нужно делать ставку на своих ребят и доводить их до уровня Премьер‑Лиги. Это довольно сложная, скрупулёзная работа, но другой дороги у России сейчас нет.

В «Локомотиве» проблемы понятно почему — потому что стратегия Плутника и Цорна себя не оправдала, они и не собирались делать ставку на воспитанников. К сожалению, ликвидировали «Казанку», которая была важной составляющей в системе подготовки. И вот мы видим, что за последний год, кроме Карпукаса, никто не появился», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Напомним, накануне Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал ежегодный доклад о лучших футбольных академиях — в нём московский «Локомотив» сохранил первое место среди российских клубов по количеству воспитанников, играющих в топ-31 элитных лиг Европы.