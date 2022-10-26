Индзаги: возвращение Лукаку должно позволить «Интеру» стать лучше

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с пльзеньской «Викторией» рассказал о состоянии форварда Ромелу Лукаку.
«Ромелу работает над возвращением с большим энтузиазмом, с большим желанием. Он пропустил тренировку, которая прошла во вторник, но его восстановление очевидно. Ромелу — действительно важный игрок для нас, который пропустил два месяца соревнований, и это была серьёзная потеря.
Без Лукаку команда и другие нападающие, на мой взгляд, хорошо проявили себя в атаке. Они держали в уме, что в футболе всегда необходимо совершенствоваться. Мы всегда забивали, исключением стал матч с «Баварией». Это то, что всегда можно улучшить. Очевидно, возвращение Ромелу должно позволить нам стать лучше», — приводит слова Индзаги L'Equipe.
- 26 октября 2022
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