Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Индзаги: возвращение Лукаку должно позволить «Интеру» стать лучше

Индзаги: возвращение Лукаку должно позволить «Интеру» стать лучше
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с пльзеньской «Викторией» рассказал о состоянии форварда Ромелу Лукаку.

«Ромелу работает над возвращением с большим энтузиазмом, с большим желанием. Он пропустил тренировку, которая прошла во вторник, но его восстановление очевидно. Ромелу — действительно важный игрок для нас, который пропустил два месяца соревнований, и это была серьёзная потеря.

Без Лукаку команда и другие нападающие, на мой взгляд, хорошо проявили себя в атаке. Они держали в уме, что в футболе всегда необходимо совершенствоваться. Мы всегда забивали, исключением стал матч с «Баварией». Это то, что всегда можно улучшить. Очевидно, возвращение Ромелу должно позволить нам стать лучше», — приводит слова Индзаги L'Equipe.

Новость по теме
Лукаку может остаться в «Интере» как минимум ещё на один сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022