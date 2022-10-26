Тихонов высказался о прогрессе игрока «Спартака» Мелёшина

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о прогрессе молодого футболиста красно-белых Павла Мелёшина. По мнению Тихонова, юноше не грозит звёздная болезнь, ведь он находится под правильным влиянием отца Алексея Мелёшина — воспитанника «Спартака» и четырёхкратного чемпиона в составе московской команды.

«Будущее есть у многих молодых футболистов. Другое дело, как использовать свой шанс. Мелёшин выходит и забивает. Он с пользой использует время, которое ему даёт тренер. Рад за Павла, у него есть голевое чутьё, а с опытом придут уверенность и игра. Сейчас же он выполняет то, что и должен делать нападающий — выходить и забивать.

Не грозит ли ему звёздная болезнь? Не грозит, отец у него серьёзный (улыбается).

Радует ли молодёжь «Спартака»? Да. Сейчас даются очень хорошие шансы для молодых футболистов, они выстреливают в 18–19 лет. Когда такое было в последний раз? Понимаю, что уровень Халка и приезжающих сегодня легионеров несопоставим, но такое настало время, когда надо больше доверять нашим парням с горящими глазами. Да, где‑то потеряем в зрелищности, но через время это будут крепкие игроки», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».