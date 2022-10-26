Никита Баженов рассказал о своей работе в «Спартаке». Он менеджер по игрокам в аренде

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о своей работе на новой для клуба должности. Специалист сообщил, что уже успел посмотреть вживую на игру Максима Лайкина, который играет на правах аренды за «Нефтехимик».

«У меня свой функционал. Команда отдельно, но если нужно решить какие-то вопросы, то тренерский штаб открыт. Я работаю с Полом Эшуортом, у нас планёрка еженедельно, на которой мы обсуждаем итоговый план работ, который выполнен или должен быть осуществлён. Каждый день езжу в клуб, где знакомлюсь с фронтом работ, теми игроками, которые находятся в аренде.

Удалось ли кого-то из игроков уже посмотреть вживую? Да, удалось посмотреть Максима Лайкина из «Нефтехимика». Они играли с «Родиной», победили 2:0, а он забил и отдал голевую передачу. После мы встретились в Москве в выходной день, пообщались пару часов. Приятные впечатления произвёл парень. По-человечески очень понравился, видно, что парень увлечён спортом, хочет прогрессировать. С остальными ребятами на связи, переписываюсь после игр, с кем-то созваниваюсь. Все адекватные, все понимают, из какой они команды, все хотят прогрессировать. У кого-то есть проблемы, у кого-то нет. Но я стараюсь всем ребятам уделить внимание. Многих игроков нет в Москве, но с теми, кто будет здесь, встречусь и поговорю. Это и моя задача, и мне это интересно. С одной стороны, ты всех видишь через экран телевизора, с другой стороны – узнаёшь, что за люди перед тобой, в общении», — приводит слова Баженова Metaratings.