Антони: Каземиро — сторожевой пёс «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о партнёре по команде хавбеке Каземиро.
«Каземиро — очень серьёзный парень. Я всегда говорю, что он наш сторожевой пёс в центре. Он крайне серьёзен», — приводит слова Антони пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Каземиро стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Сан-Паулу», «Реал» и «Порту». В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Манчестер Юнайтед» в 11 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Арсенал» (28).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 октября 2022
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
14:04
-
13:54
-
13:44
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:01
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:35
-
12:21
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:32
-
11:23
-
11:18
-
11:10
-
11:02
-
10:53
-
10:47