Антони: Каземиро — сторожевой пёс «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о партнёре по команде хавбеке Каземиро.



«Каземиро — очень серьёзный парень. Я всегда говорю, что он наш сторожевой пёс в центре. Он крайне серьёзен», — приводит слова Антони пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



Напомним, Каземиро стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Сан-Паулу», «Реал» и «Порту». В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.



«Манчестер Юнайтед» в 11 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Арсенал» (28).

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