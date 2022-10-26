Игроки «Барселоны» вместе будут смотреть матч «Интера» и «Виктории» перед «Баварией»

Футболисты «Барселоны» будут вместе смотреть игру 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и «Викторией» (Пльзень), сообщает журналист Андреа Албетс в своём «твиттере».

По информации источника, главный тренер команды Хави попросил игроков приехать на стадион пораньше перед матчем с «Баварией», для того чтобы всем вместе посмотреть встречу «Интера» и «Виктории» в раздевалке.

От результата игры в Милане могут зависеть шансы «Барселоны» на продолжение выступлений в Лиге чемпионов. В случае, если «Интер» дома обыграет чешскую команду, команда Хави не пройдёт в плей-офф турнира независимо от результата матча каталонцев с «Баварией».

Встреча «Интера» и «Виктории» (Пльзень) начнётся в 19:45 по московскому времени. Начало матча «Барселоны» и «Баварии» запланировано на 22:00 мск.

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