Первая женщина-арбитр Испании: глава колледжа сказал: «Судей бьют. Может, тебя изнасилуют»

Первая женщина-арбитр в Испании Роза Мария Бонет рассказала о разговоре с главой Кастильского колледжа для судей, в который она пришла в 16 лет, чтобы стать футбольным рефери.
«Он пытался убедить меня в том, что я не должна быть арбитром. Я не знаю, проделывал ли он такое только со мной из-за того, что я была женщиной, или это было в порядке вещей, потому что работа судьи сопряжена с определёнными рисками. Он спросил, знаю ли я, что судей иногда избивают. Я ответила утвердительно, и он добавил: «Ну, может быть, тебя изнасилуют, потому что ты женщина».
На протяжении многих лет мы поддерживаем с ним контакт. Сейчас он говорит, что мог сказать это, потому что боялся за меня, ведь у него самого были дочери. Но он не смог убедить меня отказаться от мечты», — приводит слова Бонет Marca.
- 26 октября 2022
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