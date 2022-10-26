Глава Ла Лиги: € 10 млн для «ПСЖ» и президента клуба — это чашка кофе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил «ПСЖ» в финансовом легкомыслии и призвал УЕФА немедленно наказать французский клуб.
«€ 10 млн для «ПСЖ» и президента клуба — это чашка кофе. Парижане нарушают экосистему футбола. За последние шесть или семь сезонов «ПСЖ» понёс убытки в размере € 1 млрд. Как другие клубы могут с этим конкурировать? Французский клуб должен быть наказан за финансовое легкомыслие. Необходимо немедленно применить санкции к «ПСЖ».
Было известно, что за то, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», руководству клуба придётся дорого заплатить. Но, зная Аль-Хелаифи, могу сказать, что просочившиеся в прессу цифры слишком малы. «ПСЖ» готов на всё ради достижения своих целей. Если Мбаппе запросил бы ещё € 200 млн, они бы дали ему эти деньги», — приводит слова Тебаса L'Equipe.
- 26 октября 2022
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