Тен Хаг: Роналду? Никаких проблем. Мы решили все вопросы, он вернулся в состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение нападающего команды Криштиану Роналду к тренировкам с основным составом «красных дьяволов».

«Никаких проблем. Я думаю, что мы всё обсудили и решили все вопросы, он пропустил одну игру и вернулся в состав, ничего необычного.

Мы больше не будем комментировать эту ситуацию, потому что мы обсудили все вопросы и должны сосредоточиться на завтрашней игре (с «Шерифом» в Лиге Европы. — Прим. «Чемпионата»), у нас важный матч, потому что мы хотим занять первое место в группе.

Мне больше не нужно обсуждать с ним что-то, всё уже сделано, он вернулся. Важно, чтобы он сосредоточился на игре и был вовлечён», — приводит слова Тен Хага с пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Шерифом» The Sun.

Роналду был отстранён от тренировок с основным составом «Манчестер Юнайтед» и пропустил матч с «Челси» в АПЛ (2:2) после того, как отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

Матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Шерифом» пройдёт завтра, 27-го октября, начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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