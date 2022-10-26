Рубен Диаш: иногда кажется, что играть в Лиге чемпионов легче, чем в АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал о трудностях выступлений в английской Премьер-лиге.



«Главное отличие АПЛ от чемпионата Португалии в том, насколько эта лига хороша. Каждый матч здесь заставляет тебя выкладываться на 100%. В Португалии тоже бывают большие игры, но не каждый матч такой.

Иногда кажется, что играть в Лиге чемпионов легче, чем в английской Премьер-лиге. Каждая встреча — это игра с лучшими из лучших. Это хорошо для амбициозного футболиста. Но если ты приходишь сюда, чтобы отсидеться, у тебя этого не получится. Но если ты перешёл в клуб АПЛ с амбициями, с настроем совершать великие дела для себя и для команды, ты по адресу», — приводит слова Диаша Forbes.