Рубен Диаш: иногда кажется, что играть в Лиге чемпионов легче, чем в АПЛ
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал о трудностях выступлений в английской Премьер-лиге.
«Главное отличие АПЛ от чемпионата Португалии в том, насколько эта лига хороша. Каждый матч здесь заставляет тебя выкладываться на 100%. В Португалии тоже бывают большие игры, но не каждый матч такой.
Иногда кажется, что играть в Лиге чемпионов легче, чем в английской Премьер-лиге. Каждая встреча — это игра с лучшими из лучших. Это хорошо для амбициозного футболиста. Но если ты приходишь сюда, чтобы отсидеться, у тебя этого не получится. Но если ты перешёл в клуб АПЛ с амбициями, с настроем совершать великие дела для себя и для команды, ты по адресу», — приводит слова Диаша Forbes.
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