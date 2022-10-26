Аршавин: Прокопьеву, конечно, удачи в Болгарии, но мне тогда не понятен уровень «Ботева»

Известный российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о переходе футболиста клуба Медиалиги «Амкал» Михаила Прокопьева в болгарский профессиональный клуб «Ботев».

«Я желаю Прокопьеву, конечно, удачи в Болгарии, но мне тогда не понятен уровень «Ботева». Десятое место чемпионата Болгарии? Ну, посмотрим, будет он там играть или нет. Для меня лучше, чтобы он играл, но то, что я видел, не знаю, разве Болгария — это уровень Медиалиги?» — сказал бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» в эфире телеканала «Матч».

20-летний Прокопьев, являющийся воспитанником «Зенита», стал игроком болгарского клуба «Ботев». До этого он провёл три матча на профессиональном уровне за «Амкал» в кубке России. В трёх матчах турнира Прокопьев сделал три голевые передачи.