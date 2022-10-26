На руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело
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В отношении «Химок» проводится проверка, по результатам которой на руководство клуба может быть возбуждено уголовное дело, информирует Baza.
Согласно сведениям источника, правоохранительные органы обратили внимание на новости о невыплате зарплаты футболистам и сотрудникам клуба более трёх месяцев. За продолжительную невыплату гонораров по законодательству России предусмотрена уголовная ответственность.
Отмечается, что проверка в клубе уже началась. Кто именно из руководства «Химок» находится под угрозой возбуждения уголовного дела, пока неизвестно.
Напомним, «Химки» набрали девять очков в 14 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковная команда идёт в зоне вылета — на 15-м месте в таблице.
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