Форвард дортмундской «Боруссии» Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер приступил к тренировкам после прохождения курса химиотерапии, сообщает ESPN.
Футболист обратился к руководству своего бывшего клуба «Аякса» с просьбой об участии в тренировочном процессе команды. Клуб удовлетворил просьбу Аллера, поэтому форвард продолжит проходить реабилитацию в расположении «Аякса».
Напомним, летом у Аллера была диагностирована злокачественная опухоль яичка. На протяжении трёх месяцев 28-летний футболист проходил курс химиотерапии.
Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. Ранее Аллер выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.
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