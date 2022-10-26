Тен Хаг поделился мнением об идее дать отдых футболистам перед ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг накануне матча группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» рассказал о состоянии защитника Гарри Магуайра, а также о необходимости дать отдых футболистам перед чемпионатом мира.
«Трансферы в январе? В данный момент мы сосредоточены на футболе, но в фоновом режиме продолжаем работать над составом. Мы всегда проверяем, как мы можем улучшить состав, и мы продолжим это делать.
Магуайру предстоит сыграть свою роль. Он на пути к возвращению и должен успеть вернуться в ближайших матчах. Я понимаю, что у сборной Англии есть свой интерес, но мы прежде всего думаем о «Юнайтед». Мы должны добиваться правильных результатов.
Клубы должны дать отдых игрокам перед чемпионатом мира? Думаю, что это неправильная идея. До начала чемпионата у них будет неделя, и они должны поддерживать правильную физическую форму. Конечно, это не оптимальный вариант, но тренерам сборных придётся иметь с этим дело. Концентрация очень важна, потому что если её потерять, то риск получить травму ещё больше», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
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