Александр Мостовой: я не играл ни с Анюковым, ни с Фернандесом. Сальгадо сильнее их обоих

Бывший российский полузащитник «Сельты» Александр Мостовой сравнил своего бывшего одноклубника Мичела Сальгадо, с которым он пересекался в испанской команде, с экс-защитниками «Зенита» Александром Анюковым и игроком ЦСКА Марио Фернандесом.

«Мне тяжело их сравнивать, потому что ни с тем, ни с другим я не играл. Я могу сказать, что Мичел Сальгадо сильнее их обоих», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сальгадо выступал в составе мадридского «Реала» с 1999 по 2009 год. Испанец завершил игровую карьеру в 2012 году. Мостовой защищал цвета «Спартака» ещё в советский период, с 1987 по 1991 год. После этого он перебрался в «Бенфику», а чуть позднее оказался в «Сельте».