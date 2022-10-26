В Мариуполе сообщили о создании нового футбольного клуба

В Мариуполе объявили о создании новой футбольной команды — «Олимпия», сообщает Донецкое агентство новостей.



«В Мариуполе создан футбольный клуб «Олимпия». Команда состоит из воспитанников мариупольского футбола. В плане возраста команда разношёрстная. Все ребята профессионалы, с ними очень приятно играть», — сообщил президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.



Отмечается, что глава союза также оценил команду как конкурентоспособную и отметил высокую квалификацию тренерского состава. На настоящий момент неизвестно, будет ли клуб интегрирован в республиканский футбол. Сейчас футболисты тренируются и проводят товарищеские матчи.



Ранее в Мариуполе находился одноимённый футбольный клуб, созданный в 1960 году. Также он носил названия «Ильичёвец» и «Металлург». Выступал в Премьер-лиге Украины, Первой лиге и чемпионате УССР.