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Экс-тренер «Локо» прокомментировал слова Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии

Экс-тренер «Локо» прокомментировал слова Баринова, обвинившего одноклубников в безразличии
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс, работавший помощником Йозефа Циннбауэра, высказался о скандальных словах полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова о том, что некоторые игроки команды равнодушны к результатам клуба.

«Конечно, со стороны могло показаться, что игрокам до #####. Когда ты молод и продолжаешь проигрывать, вновь совершаешь ошибки, так может видеться со стороны. Но даже когда мы остались в меньшинстве с «Уралом» и проигрывали, мы продолжали верить. И после 0:1, и после 0:2 у нас оставалось качество, чтобы вернуться в игру. Но вопрос в ментальности. Возможно, именно об этом говорил Баринов — о том, что, даже проигрывая, нужно продолжать пытаться. Но так бывает, когда состав молод», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

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