«Он играл только на 70–80% своих возможностей». Экс-тренер «Локо» — об Антоне Миранчуке

Фадлу Давидс, бывший помощник главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, поделился мнением о полузащитнике железнодорожников Антоне Миранчуке.

«Миранчук очень спокойный, выбирает верные ходы для превращения атак в голы. Он был ключевым персонажем с точки зрения скорости игры — в необходимые моменты замедлял темп, позволял сохранить владение мячом. Было бы идеально, если бы он смог сыграть во всех матчах в тот момент. У него огромный потенциал, но он не использует его на полную. Если бы удалось разблокировать его талант, его навыки, он был однозначно был топ-футболистом. Он же играл только на 70–80 процентов от своих возможностей», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

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