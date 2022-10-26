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Погребняк: согласен с Широковым, что в своё время Анюков был лучше Марио Фернандеса

Погребняк: согласен с Широковым, что в своё время Анюков был лучше Марио Фернандеса
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Погребняк сравнил своего экс-одноклубника Александра Анюкова с игроком ЦСКА Марио Фернандесом, который приостановил карьеру.

«Согласен с Широковым, что в своё время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Широков заявил, что единственным натурализованным, который хорошо играл за сборную, был Марио Фернандес, однако отметил, что Анюков был сильнее. Ранее появились слухи, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство с целью игры за сборную России по футболу. Андрей Аршавин заявил, что за российскую сборную должны играть россияне.

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