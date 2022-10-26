Экс-тренер «Локо»: если бы мы не ушли, клуб был бы близок к самым высоким местам в РПЛ

Фадлу Давидс, бывший ассистент экс главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбаура, предположил, что московский клуб мог бы в будущем достичь высоких результатов, если бы немецкий тренерский штаб остался в команде.

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести три-пять недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

Красно-зелёные после 14 туров Российской Премьер-Лиги идут на 14-м месте, в зоне стыковых матчей. Железнодорожники набрали 12 очков.