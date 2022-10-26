Гаджи Гаджиев назвал страны, с которыми могла бы сыграть сборная России по футболу
Поделиться
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.
«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конём» в исполнении сербов. Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они. Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто ещё? Иран, Китай или Беларусь», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках.
Комментарии
- 26 октября 2022
-
19:57
-
19:56
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:56
-
18:50
-
18:41
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
16:59
-
16:55
-
16:49
-
16:42
-
16:41
-
16:20
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:21
Партнерский контент