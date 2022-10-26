Гаджи Гаджиев назвал страны, с которыми могла бы сыграть сборная России по футболу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.

«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конём» в исполнении сербов. Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они. Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто ещё? Иран, Китай или Беларусь», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, а также исключила из Лиги наций. Российские клубы временно не принимают участия в еврокубках.